A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) fechará o ano com chave de ouro, entregando obras de infraestrutura de saneamento que totalizarão mais de R$ 151 milhões. Os investimentos fazem parte da Rota do Saneamento, um projeto ousado criado pela empresa que inclui, além da expansão do fornecimento de água, a universalização do esgotamento sanitário nos 68 municípios atendidos pela concessionária. O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destacou a importância dos investimentos: “Saneamento básico é dignidade para o cidadão”, afirmou.

Assunto de interesse global, o saneamento básico impacta diretamente na vida da população, preserva o meio ambiente e, sobretudo, reflete fundamentalmente no desenvolvimento socioeconômico dos municípios atendidos pela companhia. Depois de levar água tratada para 100% da população dos municípios onde opera, a Sanesul assumiu o compromisso de atingir a meta de universalizar o esgoto em Mato Grosso do Sul, onde atualmente a área de cobertura é de 55%, o que a elevou à condição de referência nacional num setor onde apenas 54,1% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto.

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, já percorreu 35 cidades entregando obras e anunciando novos investimentos, obedecendo ao cronograma estabelecido pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Infraestrutura e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, pasta a qual a empresa é vinculada. Desde que iniciou o extenso calendário de entrega de obras em 8 de julho pelo município de Dois Irmãos do Buriti, a diretoria da Sanesul tem levado serviços essenciais à população desses municípios, visando a prevenção de doenças, redução da mortalidade infantil, melhorias nos índices de educação e empregabilidade, preservação ambiental e expansão do turismo em algumas regiões com essa vocação.

Pela programação da Rota do Saneamento, Walter Carneiro Júnior irá inaugurar cerca de 60 obras com recursos próprios da Sanesul e por meio de parcerias institucionais envolvendo verbas públicas, principalmente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Além dele, a comitiva da Rota do Saneamento inclui a participação dos demais diretores da Sanesul, André Luis Soukef Oliveira (Administração e Finanças), Helianey Paulo da Silva (Engenharia e Meio Ambiente) e Onofre Assis de Souza (Comercial e de Operações).

Segundo Walter Carneiro Júnior, o calendário de inaugurações prevê novas entregas até o dia 15 de dezembro, com objetivo de atingir 45 cidades este ano, dentro da programação da Rota do Saneamento. Enquanto o Brasil ainda tem muito que avançar nessa área, o que requer grandes investimentos públicos e privados, o setor de saneamento é festejado em Mato Grosso do Sul como um dos mais promissores e consolidados em algumas regiões, onde já foram aplicados até agora R$ 151.071.129,94.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

De acordo com a Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente, foram entregues 9 ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), mais de 100.000 quilômetros de rede coletora de esgoto e mais de 23 mil famílias foram contempladas com ligações domiciliares de esgoto.

A diretoria da concessionária inaugurou 6 poços de captação de água e 3 reservatórios de água. Além disso, em razão da parceria feita com a Caixa Econômica Federal, o programa Avançar Cidades fica mais próximo de concluir suas etapas e transformar Mato Grosso do Sul no Estado pioneiro na universalização do esgotamento sanitário.

A Rota do Saneamento já passou até o momento pelos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Miranda, Sonora, Coxim, Rio Verde de MT, Camapuã, Santa Rita do Pardo, Rio Negro, Amambai, Caarapó, Naviraí, Porto Esperança, Antônio João, Douradina, Itaporã, Angélica, Deodápolis, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Chapadão do Sul, Laguna Carapã, Juti, Paranhos, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Bonito, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Miranda, Ladário, Dourados, Batayporã e Ivinhema.