Sanesul deve homenagear ex-funcionário a pedido de Zé Teixeira

Em reconhecimento ao trabalho desempenhado por 30 anos na empresa de saneamento público, o deputado Zé Teixeira (PSDB) apresentou nesta terça-feira (05.09) Projeto de Lei que denomina como “Gilberto Carlino” o Centro Reservatório de Tratamento de Água da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em Rio Brilhante.

Gilberto nasceu em 1943 na cidade de Bauru (SP). Foi mecânico de máquinas e bancário antes de chegar a Mato Grosso do Sul, na década de 70. Na cidade de Rio Brilhante, montou uma serraria, prestou concurso público como mecânico de manutenção e foi efetivado na Sanesul, onde permaneceu por três décadas.

O profissional era uma figura emblemática no município e, por sua capacidade, desempenhando funções de encanador a administrador, foi escolhido como Funcionário Padrão e teve o nome registrado na memória histórica da empresa. A indicação que motivou o Projeto de Lei partiu do edil José Maria Caetano de Souza, o vereador Nô.

“O Gilberto da Sanesul notabilizou-se como uma pessoa impecável e responsável no cumprimento de suas funções, sempre com ética, profissionalismo e conhecimentos técnicos incontestes, adquiridos depois da conclusão de vários cursos com geólogos e engenheiros, dentre outros profissionais. No ano de 2020, já com 76 anos de idade, optou por deixar a Sanesul, causando tristeza a todos, visto que sempre dizia tratar-se de extensão da sua casa”, justifica Zé Teixeira.