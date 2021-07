Serão entregues 600 metros de rede de distribuição de água realizada no bairro Senhor Divino no valor de R$ 238 mil reais. Será anunciado pela empresa autorização de três novos investimentos, dois sistemas de abastecimento de água tratada e um, no esgotamento sanitário, ampliando a capacidade de reservação de água tratada com instalação de dia unidade de reservatórios apoiados metálicos de 150 m³ mais a reforma dos reservatórios de concreto armado (o RAP-002 e REL-002).

Já no sistema de esgotamento sanitário serão feitas melhorias no bombeamento das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto dos bairros Santa Maria e Presidente Vargas. Aqui, Governo do Estado e Sanesul estão destinando para o município de Coxim mais R$ 2,1 milhões em saneamento.

Os investimentos a empresa acontecem também em Sonora de manhã, com a inauguração oficialmente das novas instalações do escritório de atendimento ao cliente. O investimento foi feito com recursos da própria empresa no valor de R$ 514.675,30.

Com quase 60 obras concluídas em Mato Grosso do Sul, a Sanesul dá início ao seu projeto da Rota do Saneamento, que tem o objetivo de entregar e autorizar novas obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o Estado.