Tendo à frente o presidente da estatal, Walter Carneiro Júnior, uma equipe da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) está percorrendo vários municípios da Região Norte, entregando e lançando obras de saneamento de suma importância a população.

Nesta sexta-feira (16) foi a vez de Rio Verde, onde Walter Carneiro Júnior e sua equipe foram recepcionados pelo prefeito José de Oliveira Santos (MDB) e pelo vice-prefeito Réus Fornari (DEM) em solenidade ocorrida nas dependências da rede de tratamento de esgoto em Rio Verde no Bairro Santa Terezinha.

Foram entregues 2,7 km de rede coletora de esgoto, mais de 93 ligações domiciliares de esgoto, uma estação elevatória e 86 metros de linha de recalque é um novo poço tubular profundo, investimento estimado em mais de um milhão de reais.

Os investimentos fazem parte da parceria institucional entre a Sanesul, o Governo e as prefeituras visando ampliar a rede de coleta de esgoto em âmbito estadual e melhorar o fornecimento de água tratada, dentro dos padrões estabelecidos pela estatal, que é referência nacional em saneamento.

Walter Carneiro Júnior destacou a capacidade e o reconhecimento da empresa como uma das que mais se destacam no Marco do Desenvolvimento, cumprindo com todas as exigências.

De acordo com ele, em até dez anos todos os municípios atendidos pela empresa terão o serviço de água e esgoto em pleno funcionamento em 100% das residências atendidas. “Isso faz com que melhore a qualidade de vida das pessoas”, sintetizou.

O prefeito José de Oliveira Santos relembrou a história da Sanesul em Rio Verde e agradeceu em nome da população aos investimentos aplicados pelo Governo do Estado do MS e da Sanesul. “Sabemos da importância desse investimento em nossa cidade, pois são obras que vão impactar na qualidade de vida de todos”, disse.