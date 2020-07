Na última terça-feira (21) a Santa Casa de Campo de Grande ampliou em mais dez o número de leitos de terapia intensiva na Unidade de Trauma do hospital, que serão destinados exclusivamente à pacientes atendidos na rede pública em estado grave e com exames positivos para o novo coronavírus (COVID-19). Na breve visita ao complexo, estiveram presentes os representantes da Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura e da Santa Casa para a formalização da entrega dos novos leitos.

Completamente isolada do prédio principal, a Unidade do Trauma conta agora com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo que estes dez novos leitos são específicos para pacientes graves com a confirmação da Sars-Cov-2 e também ficam isolados dos demais leitos da unidade. Desde o mês de abril, 100 leitos clínicos e 20 leitos de UTI foram reservados na Unidade do Trauma para o atendimento de retaguarda dos outros hospitais, recebendo pacientes não COVID-19.

A abertura dos novos leitos foi possível com o apoio do Ministério da Saúde que encaminhou 10 respiradores à beira de leito e outros 20 respiradores de transporte e, também, da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que repassou os monitores multiparâmetros – outro equipamento essencial em UTI. Com o esforço da equipe do hospital e a parceria das autoridades em saúde pública, mais uma ala de qualidade em assistência está preparada para receber os pacientes.