Começar no mercado de trabalho imediatamente após a formação universitária tem sido cada vez mais difícil na atualidade. E a Santa Casa de Campo Grande mais uma vez inova e, mesmo enfrentando os desafios da pandemia, oferece oportunidade para quem acaba de concluir a graduação na área de Enfermagem e deseja aprender ainda mais.

O hospital está em busca de talentos que poderão ser aproveitados após o fim do contrato temporário. A seleção dos candidatos começou nesta quinta-feira (21) e os interessados devem enviar o currículo por meio da internet, no site institucional. O gerente de Gestão de Pessoas, Gabriel Cruz, explicou que a vaga de Enfermeiro (a) tem pouca rotatividade. “Aqui no hospital, temos um grande número de profissionais que estão conosco há algum tempo e observamos que a rotatividade é menor quando comparado à do Técnico de Enfermagem, por isso vimos a oportunidade de abrir novas vagas para o Enfermeiro Assistencial, para os profissionais recém-formados. Para que possamos, ao final do período do serviço temporário, absorver aqueles profissionais que desenvolveram um bom trabalho e se identificaram com a cultura da empresa”, comentou.

Quem for selecionado, receberá treinamentos por meio da Escola de Saúde da Santa Casa e terá a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais experientes, o que fará toda diferença para quem está começando. “Além de demonstrar seu talento, quem acaba de se formar será capacitado para o mercado de trabalho em um dos maiores hospitais filantrópicos do país, e isso, sem dúvida, faz uma grande diferença no currículo profissional”, disse Gabriel.

Vagas e cadastro

Foram abertas 100 vagas para Enfermeiro(a) assistencial. Entre os requisitos exigidos estão: Ensino Superior completo, disponibilidade de horário e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem.

Os currículos devem ser enviados por meio da internet. Basta acessar o site www.santacasacg.org.br, na aba Trabalhe Conosco – Cadastro de Currículos. O acesso ao cadastro não é possível ser realizado via celular. É importante que o candidato confirme o envio das informações pelo telefone: (67) 3322 4204.