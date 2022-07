Santa Casa de Campo Grande afirma que negociações com enfermeiros ainda estão em tratativas. Os enfermeiros devem se reunir nesta segunda-feira (11) em frente ao saguão principal do hospital pedindo reajuste salarial. O hospital está ciente da responsabilidade de empregador e da lei que garante o reajuste. A categoria teria se reunido com a direção, no dia 7 de junho, com lista de presença e assinatura dos participantes, onde os representantes apresentaram a atual situação financeira do hospital.

“Ficou acordado que após o final das tratativas de contratualização com o Poder Público, que ainda está em fase negociação, seria apresentada uma proposta em relação ao reajuste. Vale ressaltar que, juridicamente, conceder o reajuste em data posterior não exime a Instituição de cumprir suas obrigações. Fica garantida a retroatividade do pagamento referente ao mês da data base”. Os enfermeiros pedem 10,16% de reajuste.

O presidente do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana, a categoria busca reajuste de 10,16%. “Porcentual que está abaixo da inflação do período e, mesmo assim, nas várias reuniões que tivemos com os representantes da Santa Casa não deram devolutiva nenhuma. O que a gente imagina é que queiram suspender o acordo coletivo, isso vai gerar uma situação complica. Além do reajuste, temos bonificações, gratificações, que se faz necessária a manutenção delas”. Os enfermeiros prometem se reunir a partir do 12h30 de hoje.