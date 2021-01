A Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa de Campo Grande, realizou durante a manhã de quarta-feira (20), a segunda captação de órgãos e tecidos do mês. Nesta oportunidade, o jovem paciente doou coração, rins e córneas. Essa também foi a segunda captação de coração em 2021.

O coração doado foi encaminhado à São Paulo por meio da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e implantado num paciente que está internado no Hospital Beneficência Portuguesa. Os rins, que possuem um tempo maior de isquemia, serão transportados no fim da tarde também para o Estado de São Paulo, o que beneficiará mais dois pacientes que aguardavam na fila do transplante. As córneas foram captadas e disponibilizadas para o Banco de Olhos do hospital.

O paciente doador foi admitido na Santa Casa devido a um Acidente Vascular Encefálico (AVE), uma lesão do tipo hemorrágica e grave que fez com que ele evoluísse para morte encefálica. Desde o início da internação, os familiares foram acolhidos pela equipe da OPO para o esclarecimento de dúvidas sobre o prognóstico até a confirmação de morte encefálica e efetivação da autorização da doação.

“Nosso papel aqui também é de acolher os familiares, sendo transparentes sobre como está a evolução dos pacientes neurológicos graves. Essa abordagem é feita até que haja uma manifestação do interesse da família na doação dos órgãos e tecidos. Essa decisão é sempre baseada na história de cada paciente, dando continuidade ao gesto humanitário que tinham em vida”, afirmou o coordenador da OPO, Rodrigo Gomes.

Com as doações destas primeiras semanas de 2021, a Santa Casa de Campo Grande registrou a captação de dois corações, quatro rins e um fígado.

“O gesto dessas famílias possibilitou que diversos pacientes deixassem a fila do transplante e agora têm a possiblidade de uma nova vida”, concluiu Rodrigo.