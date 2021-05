A Santa Casa de Campo Grande firmou na última quinta-feira (6) um convênio com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, no qual os apenados que estão sob custódia do Juízo de Execuções Criminais terão a oportunidade de cumprir a pena em liberdade, realizando atividades dentro da Instituição que venham reforçar uma reflexão sobre o delito, cidadania e sociedade. A Equipe de Fiscalização e o Serviço Social e Psicológico da CEPA será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do trabalho dos apenados. Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas e cada apenado irá ter uma ocupação compatível com suas aptidões. Estiveram presente para assinatura do Termo de Cooperação CEPA/SANTACASA, o presidente da Instituição, Heitor Rodrigues Freire, gerente de Gestão de Pessoas, Gabriel Cruz e as representantes do TJMS.