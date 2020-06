Milhares de itens de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), provenientes de doações de instituições privadas, foram entregues à Santa Casa de Campo Grande pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, com representantes da unidade hospitalar.

Segundo Resende, o material servirá para atendimento dos profissionais de saúde. “O hospital de referência para a Covid-19 em Mato Grosso do Sul é o Hospital Regional, porém, a Santa Casa é a unidade de retaguarda, ou seja, para onde é encaminhado os outros agravos de saúde, principalmente, em algumas especialidades na qual a Santa Casa é referência no Estado”.

Foram entregues a Santa Casa de Campo Grande 50 mil aventais descartáveis, 2 mil luvas, 20 mil máscaras descartáveis, 2 mil toucas, 1 mil máscaras N95, 1 mil protetores faciais, 1 mil litros de álcool líquido e 20 caixas com álcool em gel, 190 g.

Santa Casa de Campo Grande

Oriundos do Ministério da Saúde, em maio, a unidade hospitalar foi beneficiada com os repasses que estão sendo transferidos pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).