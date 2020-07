A Santa Casa de Campo Grande recebeu hoje (8) R$ 150 mil para aquisição de novos equipamentos. O recurso é proveniente de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na ALMS. A articulação para liberação da verba foi feita pelo então presidente da associação beneficente que gere o hospital, Esacheu Nascimento.

De acordo com ele, o recurso será empregado na compra de um equipamento de raio-x digital fixo, que ficará à disposição dos pacientes no Centro de Diagnóstico por Imagem. Conforme a gerente de Captação de Recursos e Eventos da Santa Casa, Cátia Almeida, a máquina possibilitará ao médico receber o exame no computador durante a consulta. “Além de trazer uma imagem bastante clara, de alta definição, o equipamento trará agilidade e economia para o hospital”, afirmou. Isso porque o papel couchê, utilizado para imprimir esse tipo de exame, custa caro para a instituição. Além disso, com as imagens digitalizadas, os médicos poderão dar mais agilidade às consultas e atender maior número de pacientes.

Gerson Claro lembrou que a Santa Casa de Campo Grande atende mais de 20 mil pacientes por mês e que o raio-x digital vai proporcionar um atendimento rápido e eficaz à população. “A demanda do hospital é muito grande. Ao eliminar o papel, além de ampliar o número de pessoas usufruindo dos exames, conseguimos garantir uma grande economia para o hospital”, finalizou.