Santa Casa: Dr. Victor Rocha participa do Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou do Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência, promovido pela Santa Casa de Campo Grande. Também houve o lançamento da Pedra Fundamental da Passarela Acessível.

A Santa Casa de Campo Grande está cada vez mais comprometida em tornar o ambiente de saúde acessível a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência. Para isso, a Gerência de Gestão de Pessoas, juntamente com as Diretorias Coorporativa e Executiva, lançou uma campanha de conscientização intitulada “Inclusão e Empregabilidade”, com objetivo de oferecer oportunidades de trabalho às pessoas com deficiências. A instituição entende que as PCD, abreviação de pessoas com deficiência, enfrentam muitos desafios em sua vida diária e quer garantir que o hospital não seja mais um desses obstáculos. Dentro da programação, a Santa Casa oferecerá vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e contará com palestras sobre inclusão social nas empresas e seus desafios, além de relatos sobre o cotidiano de um PCD.

Segundo informações da Santa Casa, a campanha também incluirá a elaboração de uma série de ações que serão desenvolvidas nos próximos meses para tornar o hospital mais acessível. Alguns exemplos são a instalação de rampas de acesso e elevadores adaptados para cadeirantes em todo o hospital, a adaptação de banheiros para pessoas com deficiência, com barras de apoio e portas mais largas, o treinamento para todos os colaboradores do hospital sobre como atender adequadamente às pessoas com deficiência, incluindo a comunicação e assistência necessária e a aquisição de equipamentos e tecnologias assistivas, como cadeiras de rodas e dispositivos de comunicação, para tornar o atendimento mais eficiente e confortável para as pessoas com deficiência.

De acordo com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Dr. Victor Rocha a manhã foi de aprendizado. “Desde o início da solenidade fomos agraciados com a banda da Juliano Varela, depois ouvimos depoimentos da vivência de pessoas com deficiência que nos demonstram a importância da inclusão por meio de políticas públicas e de ações como da Santa Casa, que garantirá o respeito no trato de cada pessoa com deficiência. Tenho absoluta certeza, que além de ser o hospital referência em curar, também será o hospital referência na inclusão. Me coloco a disposição para auxiliar no que for necessário como parlamentar e médico”, finalizou.