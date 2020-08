A Santa Casa de Campo Grande é um dos 50 hospitais filantrópicos do interior do país escolhidos para receber apoio financeiro da maior rede de drogarias do Brasil, a RD, que reúne a Droga Raia e a Drogasil. A campanha “Todo Cuidado Conta” foi lançada em maio deste ano, quando o hospital recebeu uma carta-convite para participar do processo de seleção nacional. Em uma primeira etapa, a instituição ficou entre quase 100 hospitais e, nesta quinta (6), foi contemplado com a doação de quinhentos mil reais.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) foram utilizados para a definição dos critérios e processos de seleção dos hospitais. Durante o período de avaliação, foram enviados documentos e informações necessárias para validar a participação e atender aos critérios técnicos da campanha, que tem consultoria técnica do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), uma das entidades responsáveis pela criação do Fundo Emergencial para a Saúde – coronavírus Brasil.

A doação de meio milhão de reais (R$ 500.000,00) é destinada à compra de equipamentos como camas hospitalares, macas de transporte, monitores multiparâmetros, aspiradores portáteis e materiais de proteção para os profissionais da saúde. Uma planilha de orçamento foi apresentada aos especialistas do projeto que priorizaram as entidades localizadas em municípios que já enfrentam ou estão prestes a enfrentar o avanço mais crítico da pandemia da COVID-19.

A campanha “Todo Cuidado Conta” tem ainda a parceria da Sitawi, uma organização social de interesse público especializada em soluções financeiras de impacto social, que atua como gestora financeira do Fundo Emergencial para a Saúde, que está distribuindo 25 milhões de reais para as instituições filantrópicas em todo o país. Até agora a campanha já beneficiou 14 estados (AM, PA, MA, CE, PE, SE, MG, ES, SP, RJ, MS, PR, SC e RS) com quase dezesseis milhões de reais doados aos hospitais que deverão prestar contas dos valores investidos.

“O que nos deixou muito tranquilos em participar desse processo foi a transparência na utilização desses recursos. Há toda uma análise criteriosa dos dados apresentados para garantir que o valor pago por cada item esteja dentro da realidade do mercado e que o material seja direcionado para o atendimento aos pacientes do SUS”, destacou o presidente da Santa Casa, Heber Xavier.

O diretor de Operações de Varejo da RD, Odair José de Campos, explicou que a escolha dos hospitais e projetos beneficiados é feita pelo comitê gestor do programa, que inclui conselheiros e executivos da RD, profissionais do IDIS e especialistas independentes. “Vimos a estrutura, vimos tudo o que a Santa Casa faz e nada mais justo do que decidirmos por estarmos ajudando o maior hospital do Estado neste momento, porque com certeza trará um benefício para a população de forma muito acentuada”.

O gerente regional da Drogasil, Guilherme Pecorari, lembrou que a rede de drogarias também tem um papel muito importante para o setor da saúde e falou sobre a expectativa da empresa com essa doação: “É fazer com que, num momento tão difícil como o que estamos enfrentando, o quanto a gente consiga ajudar de alguma forma, desocupe um pouco o sistema de saúde. Que esse recurso seja bem utilizado e traga um retorno para a população ”.

Na cerimônia de entrega do cheque simbólico, estiveram presentes ainda o diretor de finanças da Santa Casa, João Nelson Lyrio, o diretor de finanças adjunto, José de Oliveira Souza, a diretora financeira, Sandra Ortega, o diretor de gestão operacional, Kelson Granja, a gerente de captação de recursos, Cátia Almeida, o coordenador médico do Núcleo Interno de Regulação (NIR), Dr. Fabiano Cançado e o coordenador médico do Serviço de Terapia Intensiva Adulto, Dr. Edys Tamazato.