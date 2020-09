Com um parque tecnológico avançado e mais agilidade por conta da maior automação dos processos, a Santa Casa de Campo Grande inaugurou nesta quarta-feira, 23, o novo laboratório em análises clínicas da instituição. A viabilização do projeto e início do serviço vieram pelo contrato firmado com a DASA, maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e a quarta maior do mundo.

Após o estudo econômico-financeiro de diversas propostas comerciais para terceirização, o laboratório Científica Lab, empresa do Grupo DASA, passou a assumir as demandas do hospital a partir deste mês de setembro. Com a parceria, estima-se que haja uma economia em torno de 200 mil reais por mês, além de proporcionar mais qualidade, segurança e confiabilidade nos serviços oferecidos.

Representando o Conselho de Administração da ABCG Santa Casa, o presidente da instituição, Heber Xavier, falou aos presentes sobre a parceria segura e inovadora, e que trará muitos benefícios para a assistência aos pacientes. “Estamos bastante esperançosos com essa parceria, pois a evolução tecnológica é dinâmica e a cada momento surgem novos equipamentos, novos conceitos, novas práticas e a instituição tem limites para essas aquisições. E através da tomada de preços que fizemos, chegamos até a DASA e a convidamos para participar conosco”, comentou Heber.

O presidente aproveitou para destacar ainda, que o hospital possui uma peculiaridade em relação aos atendimentos que já chegaram a 15 mil por mês, número equivalente a três municípios sul-mato-grossenses. “Temos a responsabilidade direta e indiretamente de 18 a 20 mil pessoas por mês. São funcionários, prestadores de serviços, pacientes e outros, considerando uma média de quatro pessoas por família, esse montante que depende da Santa Casa é maior que 50% dos municípios em nosso Estado. Faço essa referência para que todos percebam a grandiosidade do nosso hospital, especialmente a DASA para que possam realizar aqui o mesmo que vêm realizando em outros Estados, engrandecer os nossos trabalhos”, afirmou.

Em seguida, o superintendente de mercado público da Científica Lab, Leandro Dizotti, agradeceu a oportunidade da parceria e ressaltou a importância da análise clínica nos hospitais com diagnósticos seguros. “É uma grande responsabilidade para nós também, iniciarmos essa parceria no hospital que é centenário no atendimento à população e uma das mais importantes do país. Esta é a quarta Santa Casa que estamos operando com a Científica Lab e temos um grande orgulho em fazer parte deste processo. Aqui nosso compromisso será de trazer metodologias modernas para realização de exames, com mais segurança, tecnologia e inovação. O contrato com a Santa Casa de Campo Grande é, com certeza, uma das principais conquistas para nós, como empresa”, destacou Leandro.

Dando sequência na cerimônia de inauguração do laboratório, o gerente comercial da empresa, Ronaldo Alves da Silva, apresentou um vídeo institucional sobre o trabalho da Científica Lab. E, como forma de agradecimento e reconhecimento pela atuação excepcional dos membros do Comitê que estruturaram e executaram o plano de transição do Laboratório, os envolvidos com o projeto foram homenageados com um troféu, sendo eles: o diretor de Gestão Operacional, Kelson Granja, a gerente de Serviço e Diagnóstico, Luciane Alegre Freitas, o gerente de Gestão de Pessoas, Gabriel Santos da Cruz, a coordenadora de gestão estratégica, Giovana Ramos, a coordenadora de suporte de sistema, Eliz Delozangela Arruda de Oliveira, a coordenadora de Capital Humano, Manuela Pamplona, o coordenador de Custos, Bruno Batistoti Capobianco e a farmacêutica Lara Maria Medeiros Leme.

Para o início das atividades, a empresa reformou as instalações do laboratório no hospital onde já estão em atividade os novos equipamentos, com tecnologia de última geração e capacidade para realizar até 130 mil exames/mês. O Serviço de coleta de material biológico continuará sob a responsabilidade da Santa Casa, repassando à empresa as etapas de realização de exames e de liberação dos resultados. Exames de urgência/emergência terão os resultados disponíveis via internet em minutos até o prazo máximo de duas horas, dependendo do tipo do exame. Já os exames não urgentes/emergentes, que correspondem a cerca de 15% do total, serão realizados no parque tecnológico da Científica Lab, em São Paulo.

O superintendente da Gestão Médico-hospitalar, Dr Luiz Alberto Kanamura, apresentou as motivações para a mudança no serviço. “A primeira é a visão técnica, que notadamente eles têm experiência e tem a acreditação ONA3. E, quem lida com acreditação, sabe que isso é o máximo e para conseguir isso daí passa por processos bem difíceis, o que nos dá muita segurança para fazer o que nós estamos fazendo. E, segunda, a financeira, pois nós teremos uma economia de quinze por cento entre mantermos o nosso laboratório e o que vamos gastar com esse. Então, pelos dois lados, o hospital sai ganhando no momento”.

Estiveram presentes na cerimônia pela Santa Casa de Campo Grande: o vice-presidente do hospital, Heitor Rodrigues Freire, o diretor secretário-adjunto, Heitor Miguel Scheibeler, além de diretores executivos, gerentes e mais funcionários. Pela DASA, acompanharam o evento: o gerente executivo de operações, Eduardo Câmara Rodrigues, os coordenadores de Implantação, Sandro Arthur de Oliveira Amaral e Thiago Nascimento e o coordenador da Unidade de Campo Grande, Fernando Hilário, além dos já citados na matéria.