Nos últimos meses, muita gente deixou de fazer consultas e exames de rotina, importantíssimos na prevenção ou para o tratamento de várias doenças, por receio de sair de casa ou mesmo de entrar em uma unidade médica e/ou hospitalar devido a este momento de enfrentamento ao novo coronavírus. Quem não apresenta sintomas respiratórios e precisa cuidar da saúde pode agendar atendimento médico em quase 30 especialidades no Centro Médico da Santa Casa, que reúne os melhores profissionais do hospital.

O Centro Médico conta com 11 consultórios médicos e laboratório para coleta de sangue. Exames de imagem são agendados, como tomografia e ressonância magnética. O atendimento é feito a diversos convênios e particular/tabela social com preço acessível. O valor da consulta varia de R$50,00 a R$130,00 dependendo da especialidade.

As especialidades disponíveis para consultas são nas áreas de: alergia, angiologia e cirurgia vascular, cardiologia (eletrocardiograma), cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia plástica, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria e gerontologia, ginecologia e obstetrícia (preventivo), hematologia, homeopatia, mastologia, neurocirurgia, neurologia clínica, nutrição, oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, proctologista, psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

A gerente do Centro Médico, Karina Silva, explica que a unidade está instalada em um prédio isolado no complexo hospitalar, o que garante maior privacidade e segurança aos pacientes que buscam atendimento no local. Por conta do enfrentamento à COVID-19, o fluxo de pacientes é determinado por agendamento, intercalando os horários para evitar aglomerações e todos os protocolos previstos pelas autoridades de saúde estão sendo adotados, o que traz tranquilidade para profissionais e pacientes.

Em 2019 o Centro Médico realizou em torno de 40.000 procedimentos entre consultas e exames. As consultas podem ser agendadas no local ou via telefone pelo número da Central de Agendamento: 67-3322-4400.

O Horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira das 6h às 17h e, nas sextas-feiras, das 6h às 16h. O Centro Médico fica no complexo da Santa Casa de Campo Grande, com entrada pela Avenida Mato Grosso, 351 – Centro (esquina com a rua 13 de Maio)