A Santa Casa de Campo Grande deu largada a campanha “Faça chuva ou faça sol, a gente troca o lençol!”, para arrecadação de enxovais que serão destinados às camas que acomodam pacientes internados pelo Sistema único de Saúde (SUS). A demanda por troca de enxovais é maior que o disponível hoje na Instituição.

Atualmente, num período de 24h, o consumo médio das peças é de 4.300kg a 4.500kg, variando muito do dia. E neste momento, todos poderão colaborar com a ação doando pelo menos um lençol hospitalar no valor de R$ 31,85. O pagamento é feito diretamente para o fornecedor, que repassará apenas as peças à Instituição. Os comprovantes devem ser enviados para o número 67 98477-6734 (WhatsApp), e o setor de Captação e Recursos fará o controle das arrecadações.

A vice-presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, uma das embaixadoras da campanha, destaca que este é o momento de a população ajudar o hospital com a sua doação pessoal. “Esta campanha é para ajudar os menos favorecidos, e que serão beneficiados durante seu período de estadia no hospital com mais conforto através da doação de cada um. Vamos cobrir uma cama a cada dia em 2022, assim estaremos presentes na vida de muitos pacientes que necessitarem de assistência médico-hospitalar”, destacou Alir.

Confira as formas de pagamento:

Fornecedor: Brazil H2 Comércio e Marketing Ltda ME

CNPJ 25.180.838/0001-35

Pague com o pix CNPJ 25.180.838/0001-35

Conta Bancária: Banco Itaú

Agência 0866

Conta corrente 18.131-6