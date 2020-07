A Secretaria de Estado de Saúde (SES) encaminhou para a Santa Casa de Campo Grande, por meio da Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica, duas remessas de um anestésico usado no auxílio da intubação de pacientes em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), centro cirúrgico e Pronto-socorro que se encontram em estado grave ou gravíssimo. O nível do estoque desse tipo de anestésico estava comprometido no hospital por causa do desabastecimento do produto no mercado farmacêutico mundial.

A doação do medicamento Propofol faz parte do reforço de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde nos estados, diante do panorama emergencial devido à pandemia da COVID-19. Nos últimos meses, a Santa Casa registrou um aumento de 133% no consumo do propofol, provocado também pela falta de outro medicamento similar, o Midazolan. Em alguns momentos, a alternativa usada pelos médicos foi usar doses menores desse sedativo associadas a outros medicamentos, sem comprometer o atendimento aos pacientes.

Desde que a pandemia de COVID-19 teve início, o hospital já abriu 20 novos leitos de Terapia Intensiva, sendo 10 deles exclusivos para atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, o que também contribui para o aumento no consumo desse tipo de medicamento. As remessas de Propofol enviadas pela SES somam 3.510 unidades. O superintendente da Gestão Médico-hospitalar, Dr. Luiz alberto Kanamura, explicou que há outros medicamentos substitutos, mas esse é o mais usado por ter melhores resultados junto aos pacientes e enfatizou que há outros itens essenciais nas farmácias hospitalares que estão em falta atualmente.

“Essa doação é extremamente importante para as intubações nas urgências. O propofol é um dos itens de uma lista de medicamentos que estamos buscando com a ajuda da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS). Outro medicamento extremamente essencial é o bloqueador neuromuscular, que talvez seja hoje o item mais difícil de se encontrar no mercado farmacêutico”, disse Kanamura.

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier, agradeceu o apoio da Secretaria de Saúde neste momento em que os estoques de medicamentos estão reduzidos em várias unidades da federação. “Estamos muito gratos a esse auxílio pois a maior parte dos nossos atendimentos é realizada em pacientes com quadro grave ou gravíssimo. Sempre fizemos previsão de estoque para meses de consumo, mas fomos surpreendidos por toda essa situação, pela dificuldade de compra no mercado”, concluiu Xavier.

Estoque nacional de anestésicos e sedativos

De acordo com informações da Agência Brasil, para a aquisição dos medicamentos em falta no país, o Ministério da Saúde implementou três ações simultâneas para mitigar o problema. A primeira foi a requisição imediata do estoque excedente da indústria farmacêutica, iniciada em 22 de junho. A segunda ação foi iniciar o processo de licitação feito via Sistema de Registro de Preços (SRP). E a terceira, por meio da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS) e intermédio da embaixada brasileira, em Montevidéu, foi a compra internacional dos medicamentos no Uruguai.