A evolução e avanço novamente da Pandemia da Covid 19, somada a um surto de nova gripe – Influenza H3N2, está levantando ‘medo’ e ressurgimento ou reforço de medidas de contenção aos vírus. Assim, como forma de diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus e Influenza, a direção da Santa Casa de Campo Grande instaurou novas medidas no hospital, entre elas a suspensão das visitas hospitalares, voluntariados, religiosas e de representantes comerciais.

Veja abaixo, todas as medidas que são diversas e a cada área do hospital, que abrange normas rígidas ou mesmo quase a extinção de ‘áreas livres’ na unidade hospitalar a qualquer hora do dia. Por exemplo,segundo a direção, haverá acompanhantes apenas para pacientes/casos previstos em Lei, e estes deverão apresentar comprovante de vacinação de todas as doses e utilizar máscara cirúrgica durante toda a permanência no hospital.

Além disso, a troca de acompanhantes será a cada 24h, das 7h às 9h respeitando todos os protocolos de biossegurança (higienização das mãos, uso de máscara cirúrgica, álcool em gel, entre outros). E deverá ser feita pela rampa de acesso ao ambulatório geral. Já a troca de acompanhantes nas enfermarias de sintomáticos respiratórios na Unidade de Trauma será a cada sete dias, das 7h às 9h. E deverá ser feita pela Rua 13 de Maio.

Serão liberadas visitas, apenas uma vez ao dia, nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Congênita, das 10h às 10h30, e Neonatal, das 11h30 às 12h, e a entrada deverá ser feita pela rampa de acesso ao Ambulatório Geral.

Os familiares dos pacientes na área vermelha e que não estão internados, devem aguardar conversa médica (apenas um familiar por paciente), agendada no Serviço Social.

Será permitido, durante o parto, que o acompanhante permaneça no Centro Obstétrico apenas em casos garantidos em Lei, e deverá apresentar comprovante de vacinação de todas as doses, teste de antígeno negativo para Covid-19 e utilizar máscara cirúrgica durante toda a permanência no hospital.

Confira as medidas que serão aplicadas no Prontomed:

-Suspensão das visitas hospitalares nas enfermarias;

-Serão liberadas visitas, apenas uma vez ao dia, nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Congênita, das 10h às 10h30, e Neonatal, das 11h30 às 12h, e a entrada deverá ser feita na recepção do saguão principal (porta de vidro – térreo).

-Haverá acompanhantes apenas para pacientes/casos previstos em Lei, e estes deverão apresentar comprovante de vacinação de todas as doses e utilizar máscara cirúrgica durante toda a permanência no hospital;

-A troca de acompanhantes poderá ser realizada a cada 24h ou a cada sete dias, das 7h às 9h, respeitando todos os protocolos de biossegurança (higienização das mãos, uso de máscara cirúrgica, álcool em gel e entre outros) e deverá ser feita na recepção do saguão principal (porta de vidro – térreo).