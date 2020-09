A semana terminou com a desistência do economista Herber Xavier em permanecer na presidência da Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande.

Numa carta ele explicou suas razões para deixar o cargo: “Questões estritamente particulares e de foro íntimo. Com ele também saiu seu diretor de finanças José de Oliveira Souza.

Infelizmente nossa Santa Casa perde uma excelente oportunidade de alinhar profissionalmente as necessidades de equilibrar ‘receita e despesa’, o que melhoraria sobejamente a atribulada vida financeira do nosso maior hospital.

A Santa Casa é um enigma. Seus administradores choram a falta de recursos, mas sempre se recusam a promover o seu equilíbrio financeiro, como se fosse para ela funcionar sempre no vermelho.

Ademais, nota-se um interesse pessoal pela sua presidência como se fosse um trampolim para outros cargos administrativos fora dela.

É uma administração ininteligível que esconde de forma quase mágica as mazelas e segredos indesvendáveis que continuam fazendo permanecer de portas abertas algo que – segundo seus presidenciáveis – só dá prejuízo.

Quem sofre diante dessa autêntica caixa de pandora é o campo-grandense que aos poucos está procurando outros recursos para se valer, esquecendo que a Santa Casa é uma instituição que funciona sem visar lucro, o que, diante da dureza em fazê-la funcionar, e os interesses ocultos, nos levam a prever que diante de tudo de ruim que dizem sobre essa entidade, algo muito bom permanece esquecido e distante dos focos que a transparência destes novos tempos exigem.

Voltaremos.