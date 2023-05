Santiago Peña é eleito o novo presidente do Paraguai e mantém hegemonia da direita no país

O candidato colorado Santiago Peña foi eleito presidente do Paraguai após superar o seu opositor, Efraín Alegre, neste domingo, 30. O Partido Colorado crava uma vitória esmagadora contra seus adversários. A direita paraguaia segue invicta e vai consolidar mais de 70 anos de hegemonia do conservadorismo no eixo sul-americano.

A partir de agosto deste ano, Peña sucederá o seu correligionário de partido, o presidente Mario Abdo Benítez.

Quem é Santiago Peña, novo presidente do Paraguai

Santiago Peña é um economista e político paraguaio, nascido em 1975 na cidade de Assunção. Graduou-se em Economia pela Universidade Católica do Paraguai em 1997 e concluiu um Mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Georgetown, em Washington D.C., nos Estados Unidos.

Após concluir seus estudos, Peña trabalhou em várias organizações internacionais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde atuou como consultor econômico, e o Fundo Monetário Internacional (FMI), onde foi responsável pela supervisão das finanças públicas em vários países da América Latina.

Em 2013, Peña ingressou na administração pública do Paraguai, sendo nomeado ministro das Finanças pelo então presidente Horacio Cartes. Durante sua gestão, liderou a implementação de uma série de reformas fiscais destinadas a melhorar a transparência e a eficiência dos gastos públicos, bem como a fortalecer a economia do país.

Em 2017, Peña renunciou ao cargo de ministro das Finanças para participar das eleições primárias presidenciais (disputa interna) do Paraguai pelo Colorado, o partido político mais antigo do país. Embora tenha perdido para o atual presidente, Mario Abdo Benítez, Peña obteve uma votação significativa entre os colorados e se tornou uma figura política proeminente no país. Desde então, tem trabalhado na promoção de políticas públicas, com destaque para a educação e o desenvolvimento econômico. Ele também é um defensor da integração regional e da cooperação entre os países da América Latina.

Além de sua carreira política e econômica, Santiago Peña é reconhecido por sua capacidade de liderança e gestão em diferentes setores. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Corporação Paraguaia de Produção (CPP), uma empresa estatal encarregada de gerir a produção agrícola e pecuária do país. Durante sua gestão na CPP, Peña introduziu uma série de mudanças que aumentaram a eficiência e a produtividade da empresa, além de promover a sustentabilidade ambiental. Ele também tem experiência em consultoria financeira e estratégica, tendo trabalhado para várias empresas multinacionais, incluindo a McKinsey & Company e a KPMG.

Além disso, Peña é um defensor da educação e do desenvolvimento humano, tendo participado de diversas iniciativas para promover o acesso à educação e à capacitação profissional para jovens e adultos. Ele é fundador do programa Liderando desde el Sur, que oferece formação em liderança e empreendedorismo para jovens em toda a América Latina.

Como político, Peña é conhecido por seu pragmatismo e sua capacidade de construir pontes entre diferentes setores políticos e econômicos. Ele tem defendido a modernização das instituições públicas, a promoção de um ambiente de negócios favorável para o investimento estrangeiro, a expansão da infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos paraguaios.