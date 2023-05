Santos sente desfalques e é derrotado pelo Newell’s Old Boys na Sul-Americana

O Santos perdeu para o Newell’s Old Boys por 1 a 0, nesta terça-feira (2), no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina. Assim, estacionou nos quatro pontos e viu o rival argentino chegar aos nove pontos em três jogos no Grupo E da Copa Sul-Americana.

Em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos, Iván Gómez marcou o gol solitário do Newell’s em duelo que Odair Hellmann sentiu falta dos desfalques como Soteldo e Marcos Leonardo, viu a equipe perder gols e ser castigada no final do segundo tempo.

Apesar de ter “merecido mais”, o Santos sai da Argentina sem nenhum ponto na mala. Com o resultado, terá de vencer o Newell’s em casa, além de torcer por tropeços dos rivais do grupo para avançar na Sul-Americana.

O confronto

Fora de casa, duelo sul-americano, contra equipe argentina, o enredo da partida do Santos era previsível. Os brasileiros passaram os primeiros 20 minutos impondo um jogo aguerrido, batalhador e focado nas recuperações de posse no meio-campo. Não conseguiu criar chances claras, mas não se viu ameaçado nesse período.

O duelo pegado no meio começou a gerar possibilidades ao Santos. Em saída de bola errada, o Santos quase se aproveitou aos 31 minutos do primeiro tempo. Mendoza interceptou bola esticada no ataque, saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou em cima, para boa defesa de Hoyos.

De novo um erro, de novo Mendoza, de novo quase! Aos 36, o colombiano apareceu como elemento surpresa atrás da defesa, dispersa em cruzamento, e quase abriu o placar. A chapada de esquerda acabou direcionada para fora do gol.

Ausências doeram

Nos minutos finais de primeiro tempo e nos iniciais do segundo, nomes como Marcos Leonardo e Soteldo poderiam ter rendido melhor no espaço que permitia o Newell’s pelas beiradas.

O faro de gol de Marcos Leonardo, por exemplo, poderia ter sido utilizado aos dois minutos da segunda etapa, quando Deivid recebeu passe adiantado, com liberdade, pela esquerda, driblou, cavou o goleiro, mas ela passou com perigo, ao lado da trave.

Aos 30, mais um gol perdido de maneira incrível. Na cobrança de escanteio, Rodrigo Fernández desviou no primeiro pau, o goleiro defendeu dando rebote para Lucas Braga, sozinho na pequena área, desequilibrado, finalizar por cima do gol.

Bobeiras na defesa

Se na frente as ausências impactaram, atrás a defesa considerada titular por Odair quase bobeou. Aos 17, a bola alçada na área não foi afastada com firmeza e Recalde teve chance de empatar, finalizando com força, por cima.

Mais uma na mesma linha. Aos 25, João Paulo foi exigido por Portillo. Dodio roubou a bola, mas ela sobrou e o meia argentino chegou finalizando com força, alta. No próximo lance, mais uma! Bauermann interrompeu o que seria uma finalização perigosa em mais uma sobra da defesa santista na entrada da área.

Aos 38, Aguirre cruzou pela direita, João Paulo “caçou borboleta” em bola simples, Nathan também furou e a jogada seguiu viva. A bola pela esquerda foi alçada na área, Bauermann e Messias bateram cabeça, ela sobrou no pé de Iván Gómez, sozinho, tocar na saída de João Paulo. 1 a 0 Newell’s.

Próximos compromissos

O Santos voltará a entrar em campo às 16h deste sábado (6/5), mas pelo Brasileirão. Hoje 11º colocado, o Peixe busca a segunda vitória contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, pela 4ª rodada.

A equipe da Baixada segue com foco no Brasileiro para a próxima semana. O Santos joga, na sequência, contra o Bahia, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, às 19h.

Newell’s Old Boys 1 x 0 Santos

Newell’s Old Boys: Hoyos; Mosquera, Ortiz, Ditta, Pitton (Martino, 26 min 2ºT; Gómez, Portillo (Pérez, 32min 2ºT), Sforza; Pérez Tica (Sordo, 17min 2ºT), Recalde e Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Rodrigo Fernández (Ângelo, 43min 2ºT) e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruíz (Lucas Braga, 17min 2ºT) e Deivid Washington. Técnico: Odair Hellmann.

Gols: Iván Gómez (38min 2ºT), do Newell’s.

Cartões amarelos: Pittón (23min 2ºT) , do Newell’s. Lucas Lima (27min 2ºT); Lucas Pires (42min 2ºT) do Santos.

Motivo: 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 2 de maio de 2023; às 21h30 de Brasília

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario, na Argentina

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Árbitro de vídeo: Juan Soto (VEN)