Santuário celebrará Festa pela primeira vez, após Papa Francisco reconhecer Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira de MS

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebrará, entre os dias 23 de junho e 2 de julho, a 6ª edição da Festa da Padroeira de MS, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.

Mas este ano, será ainda mais especial. O tema da festa será “Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade”, fazendo memória do pedido do Papa Francisco ao reconhecer, diante de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul: “que este patronato contribua a suscitar nos fiéis um profundo desejo de santidade”.

Será a primeira festa da Padroeira estadual com reconhecimento pontifício, que veio em agosto de 2022.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual. O Projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 20 de dezembro de 2017. Sete dias depois, o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a Lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017.

A Lei incluiu no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva de honra à Padroeira civil. Conforme a Lei, não é feriado na data.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se tornou Padroeira de MS, devido à grande devoção pela Mãe que se espalhou pelo Estado.

Assista na íntegra a entrevista no Programa Boca do Povo:

Veja a programação completa: