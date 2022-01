Parceria entre Secretaria de Desporto Cultura e Turismo e AASGO promove colônia de férias para crianças e adolescentes em São Gabriel do Oeste.

Para garantir a animação e diversão nas férias escolares da garotada, a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo em parceria com a Associação de Árbitros de São Gabriel do Oeste, realizam a Colônia de Férias nos ginásios de Esportes do Centro e do Jardim Gramado.

As atividades acontecem até o dia 05 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, das 14h às 17h00. Para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. Basta os pais ou responsáveis levarem as crianças ao local para que elas entrem na brincadeira.

Na Colônia de Férias são realizadas atividades lúdicas, recreação e, é claro, muitas atividades esportivas para a turminha gastar energia. As atividades incluem aulas de Ginastica Rítmica, Jiu-Jitsu e Hidroginástica.

O secretário de Cultura Desporto e Turismo, Alexandre Pierezan, destacou que o primeiro dia contou com a participação de muitas crianças e reforça o convite aos pais e responsáveis para levar os pequenos.

“Nosso primeiro dia foi um sucesso. Pura energia da garotada! Preparamos atividades de segunda a sexta para a criançada. É o momento para elas aproveitarem as férias sem deixar de praticar uma atividade física, que é fundamental. Todos estão convidados”, enfatizou o secretário.

Além disso, durante a colônia de férias, os pais e responsáveis de alunos poderão fazer as rematrículas dos seus filhos nas escolinhas de esporte.