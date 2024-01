São Paulo contrata douradense Ferreirinha para reforço até 2027

O jogador douradense Aldemir dos Santos Ferreira, o Ferreirinha, fechou contrato com o São Paulo – time do coração do sul-mato-grossense desde a infância. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (9).

O jogador de 26 anos já passou por exames médicos, conheceu o CT da Barra Funda e chega para as disputas da Supercopa do Brasil e da Libertadores, além de Paulista, Brasileirão e a defesa do título da Copa do Brasil.

Ferreirinha assinou contrato com o time até 31 de dezembro de 2027. Até 2023, o atacante estava no Grêmio. “O São Paulo é o meu time de infância e jogar aqui é o meu sonho desde criança. E, hoje, é gratificante estar aqui. É uma felicidade enorme. Desde o início, eu falei que o meu desejo era jogar no São Paulo”, celebrou o jogador.

“O Ferreira é um desejo antigo do São Paulo. Ele já era monitorado pelo nosso departamento. É um jogador de muita qualidade, que vai contribuir bastante para o nosso elenco. Para completar, é um são-paulino raiz”, afirmou o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

“Ter o Ferreira jogando pelo São Paulo era um desejo nosso desde que assumimos. Nós, inclusive, tentamos trazê-lo para cá em outras oportunidades. É um atleta de características que vão agregar muito ao nosso elenco. Além disso, ele demonstrou muita vontade de defender nossa camisa, o que é importante. Estamos muito felizes com a chegada dele”, revelou o diretor de futebol, Carlos Belmonte.

Carreira

Ferreira nasceu em Dourados, mas iniciou a sua trajetória no futebol em Porto Alegre, nas categorias de base do Grêmio.

Então, mais experiente, Ferreira se firmou no Grêmio a partir da temporada 2020, quando conquistou o seu primeiro título pela equipe principal: o Campeonato Gaúcho.

O processo de formação do atacante contou com empréstimos para São Luiz (2016), Toledo (2018), Cianorte (2018) e Aimoré (2019) antes de conquistar o seu espaço no time gremista, além de um período nos Aspirantes do clube de Porto Alegre que rendeu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro da categoria, com 11 gols em 16 jogos, em 2019.

Em 2021, o atacante foi um dos atletas mais efetivos do time, com 14 gols e 13 assistências em 52 jogos da temporada.

O período pelo Grêmio rendeu o tetracampeonato estadual (2020, 2021, 2022 e 2023) e o tricampeonato da Recopa Gaúcha (2021, 2022 e 2023), além dos vices na Copa do Brasil (2020) e no Campeonato Brasileiro da Série B (2022).

Na temporada de 2023, Ferreira participou de 13 gols em 40 duelos antes de chegar ao São Paulo, com sete bolas nas redes e seis assistências.