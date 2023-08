São Paulo decide em casa o título da Copa do Brasil contra o Flamengo

Com 9ª vitória na temporada, piloto holandês se iguala recorde de Vettel na F-1

Largando na primeira posição, Max Verstappen segurou a dianteira e garantiu a nona vitória consecutiva na temporada da Fórmula 1 neste domingo (27). Fernando Alonso, da Aston Martin, em segundo, e Pierre Gasly, da Alpine, em terceiro, completaram o pódio do GP da Holanda.

Com a vitória, a nona consecutiva, Max Verstappen alcançou o recorde de Sebastian Vettel de maior sequência de triunfos -estabelecido em 2013. Antes da vitória em casa, o holandês da Red Bull venceu nos Estados Unidos, em Mônaco, na Espanha, no Canadá, na Áustria, na Grã-Bretanha e na Bélgica.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (3 de setembro), às 10h (de Brasília), quando acontece o GP da Itália, no Circuito de Monza.



CORRIDA



Max Verstappen largou bem e não foi ameaçado na dianteira. Mas a largada foi especialmente boa para Fernando Alonso, da Aston Martin, que ganhou duas posições e terminou a primeira volta em terceiro. No pelotão de trás, Valteri Bottas, da Haas, deixou o 18º lugar para ficar em 12º no fim da primeira volta.

A corrida mudou de cenário no início da segunda volta, quando uma chuva torrencial começou a cair em Zandvoort. Todos os carros foram chamados para os boxes para trocar os pneus. Os pilotos que foram antes acabaram premiados.

Os principais beneficiados com a mudança foram Sergio Pérez, da Red Bull, Guanyu Zhou, da Haas, e Pierre Gasly, da Alpine, que assumiram as primeiras colocações após as paradas. Zhou e Gasly, no entanto, foram ultrapassados por Verstappen antes do fim da sétima volta.

Começou, então, a perseguição de Max Verstappen a Sergio Pérez. O mexicano chegou a ter uma vantagem de 13 segundos sobre o companheiro de equipe, mas viu o atual bicampeão do mundo reduzir a vantagem a cada volta.

Verstappen reassumiu a liderança na 13ª volta, quando a Red Bull chamou seus pilotos aos boxes. O holandês, que parou primeiro, levou vantagem. Pérez voltou à pista em segundo, seguido de perto por Fernando Alonso.

Na 16ª volta, o safety car entrou no circuito, após acidente de Logan Sargeant. O piloto estadunidense da Williams – que já havia batido na classificação — tocou na zebra e rodou até se chocar com o muro. O carro de segurança só saiu da pista na 22ª volta.

A corrida seguiu relativamente tranquila até a volta 61, quando voltou a chover forte na Holanda. As equipes chamaram os carros para os boxes e houve muitas trocas de posições.



Com a pista muito molhada, Sergio Pérez rodou e perdeu a posição para Fernando Alonso. Na sequência, o mexicano foi para os boxes e não voltou.

Após um acidente de Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, na volta 62, a direção da prova interrompeu a corrida. Os pilotos se dirigiram aos boxes e deixaram os carros durante a pausa, aguardando a próxima decisão dos diretores de prova – a relargada ou o encerramento da corrida.

Depois de mais de 40 minutos de interrupção, a direção da prova optou pela relargada com safety car. Com a pista ainda muito molhada, as posições foram mantidas.

Sergio Pérez voltou à pista em terceiro lugar, e ficou nesta posição até o fim da prova, mas foi punido com cinco segundos por violar o limite de velocidade dos boxes. Gasly, então, ganhou a posição do mexicano, herdando o pódio.