São Paulo demite o técnico Rogério Ceni

São Paulo anunciou há pouco a demissão do técnico Rogério Ceni. O fim da segunda passagem do ídolo tricolor como treinador do clube foi decidido em um reunião nesta quarta-feira (19/04), no CT da Barra Funda.

O trabalho de Ceni passou a ser colocado em xeque com mais força recentemente. Pesou negativamente o fato de que o rendimento do time não melhorou com as semanas livres para treinamento, após a eliminação do Tricolor no Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final, contra o Água Santa.

Até mesmo a principal torcida organizada do clube divulgou um comunicado cobrando a saída de Ceni.

Nesta segunda passagem como treinador do São Paulo, Ceni comandou o time em 107 jogos, somando 50 vitórias, 29 empates e 28 derrotas — um aproveitamento de 56% —. As melhores campanhas do Tricolor nesse período foram o vice-campeonato paulista de 2022 e o vice da Sul-Americana, também no ano passado.

NOTA OFICIAL

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. + pic.twitter.com/sDN1MSpdT3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2023