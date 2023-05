São Paulo faz primeiro treino na capital cearense antes do Majestoso

O elenco do São Paulo treinou nesta sexta-feira (12), no CT do Ceará, em Fortaleza, no primeiro treino de preparação para o clássico de domingo (14), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Dorival Júnior terá apenas dois dias de trabalho para o duelo.

🎥 Em Fortaleza, o Tricolor iniciou a preparação para o Majestoso deste final de semana! 📺 Assista o vídeo completo na #SPFCplay: https://t.co/PlWIyWJ5D1#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/APoiMauvm0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 12, 2023

Dorival e a comissão técnica puderam contar apenas na atividade com aqueles que atuaram menos de 45 minutos no empate com o Fortaleza.

O goleiro Rafael, que fez exercícios específicos, também esteve em campo. Os titulares fizeram atividades regenerativas no hotel.

Após aquecimento liderado pelos preparadores físicos, a comissão técnica comandou trabalho em espaço curto com foco em troca de passes sob pressão.

Na sequência, foram separados dois times e um coringa para um treino técnico em campo reduzido, de olho no Corinthians.

A delegação tricolor retorna para São Paulo no período da noite e encerra a preparação para o Majestoso com um treino às 11h, de Brasília, deste sábado, no CT da Barra Funda.