Ainda vai demorar um tempo para trocarmos os veículos movidos a combustíveis fósseis definitivamente por carros elétricos. A mudança promete contribuir com o meio ambiente e São Paulo, como sempre, saiu na frente inaugurando essa semana o primeiro posto de abastecimento de veículos totalmente elétrico do Brasil.

Localizado no Jardim Anália Franco, o posto é nasceu de uma parceria entre as empresas Vibra, EZVolt e 99, e integra a Aliança pela Mobilidade Sustentável, iniciativa liderada pela 99 para promover os veículos elétricos no país. A unidade oferece carregadores ultrarrápidos e é só o primeiro de uma série de novos postos 100% elétricos que serão inaugurados pela parceria.

São quatro carregadores disponíveis para os clientes, com oito pontos de recarga simultânea, oferecendo plugs CCS 2, Chademo, e Tipo 2, atendendo assim a qualquer veículo elétrico ou híbrido Plug-in. O posto 100% está equipado com um carregador público com potência de 200kW, o que possibilita a recarga com eficiência e rapidez de veículos de passeio até ônibus e caminhões elétricos.

As recargas serão pagas e poderão ser feitas por meio do aplicativo EZVolt, utilizando como meio de pagamento cartão de crédito e Ticket Car. O valor da recarga é de R$ 1,97/kWh. O preço convidativo pode atrair mais consumidores a adquirirem veículos elétricos. Só em Novembro foram emplacados 4.995 veículos elétricos no país, um aumento de 67% nas vendas, segundo dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).