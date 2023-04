São Paulo, Santos e Inter jogam na Copa do Brasil

Terça é dia de Copa do Brasil! 5 jogos vão movimentar a terceira fase competição hoje.

São Paulo, Santos, Internacional, Fortaleza e Bahia entrarão em campo.

A CBF prometeu distribuir mais de R$416 milhões reais entre os 92 participantes da competição. O prêmio final do campeão poderá ultrapassar os R$91 milhões.

Jogos de terça

Em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, o dono da casa recebe o Bahia, às 16h30.

O Santos visita o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, às 19h00.

Em Porto Alegre, o Estádio Beira-Rio será o palco da partida entre o Internacional e o alagoano CSA. Jogo marcado para 20h.

Os dois últimos jogos do dia estão agendados para 21h30. O São Paulo pega o Ituano, no Morumbi, e o Fortaleza encara o Água de Marabá, do Pará, na Arena Castelão.

Tem mais na quarta

Na quarta-feira(12), a agenda da terceira fase continua:

Nova Iguaçu x América-MG

Coritiba x Sport

Fluminense x Paysandu

CRB x Athletico

Palmeiras x Tombense

Como funciona?

Na terceira fase, os clubes jogam no sistema de ida e volta. O gol marcado fora de casa não conta como critério de desempate.

Se os confrontos terminarem empatados, a decisão irá as penalidades.