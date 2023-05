São Paulo vence Internacional e entra no G4 do Brasileirão

Em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, o São Paulo venceu o Internacional na tarde deste domingo (07) por 2 a 0. No Morumbi, Luciano e Pablo Maia marcaram os gols do Tricolor.

A vitória deixa o São Paulo na 4ª posição com sete pontos. O Inter, com a mesma pontuação, cai para a 7º devido aos critérios de desempate.

Na quinta rodada, o São Paulo visita o Fortaleza, no Castelão. O jogo é na próxima quinta-feira (11/05), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O Internacional entra em campo na quarta-feira (10/05), às 19h (de Brasília). O colorado vai receber o Athletico Paranaense no Beira-Rio.