São Paulo venceu Palmeiras pela primeira vez no Allianz com Luxa no comando

Entre as coincidências que apenas o futebol proporciona, uma delas o torcedor do Corinthians mais supersticioso não quer nem escutar. Afinal, a primeira derrota do Palmeiras como mandante, contra o São Paulo, no Allianz Parque, aconteceu justamente com Vanderlei Luxemburgo como técnico. Hoje no Corinthians, o treinador tentará evitar mais uma “quebra de tabu”, este que já dura nove anos.

Em 2020, após seis anos de existência do Allianz Parque, inaugurado em 2014, o São Paulo não havia vencido em dez jogos disputados no estádio. Foram oito vitórias palestrinas e dois empates até o dia 10 de outubro, quando, em duelo com Vanderlei Luxemburgo como técnico pelo lado do Verdão e Fernando Diniz pelo lado do Tricolor, os visitantes venceram por 2 a 0.

Os gols de Reinaldo, de pênalti, e Vitor Bueno colocaram fim a um longo e incômodo tabu. Do lado corinthiano, hoje com o “Luxa” como comandante, a sequência é ainda maior: são nove anos de tabu, com 16 jogos disputados, sendo 10 vitórias do Corinthians e seis empates nesse período.

Fernando Diniz já não treina mais o São Paulo, e quem comanda o Tricolor vem embalado com o único começo invicto como treinador nos primeiros seis jogos desde a própria última passagem, em 2017: Dorival Júnior.

O duelo carrega tamanha importância que o período de solidez após turbulento final de passagem de Rogério Ceni também estimulou o presidente Baby, da maior organizada do São Paulo, a Indenpendente, a prometer balada de graça ao elenco tricolor em caso de quebra de tabu.