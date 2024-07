Sargento Betânia, pré-candidata a vereadora visita a redação de “Boca do Povo”

Na última quinta-feira (25), a Sargento Betânia Kelly Rodrigues, pré-candidata a vereadora nas eleições de 2024, que em 2022 participava do quadro Policial na rádio Difusora Pantanal/FM 101.9, com as “Dicas de Segurança”, visitou a redação do jornal “Boca do Povo” em Campo Grande/MS. Acompanhada por sua equipe, a Sargento Betânia foi recepcionada pelo jornalista B. de Paula Filho, diretor do jornal, com quem discutiu possíveis projetos futuros.



Durante a visita, Betânia destacou a importância de fortalecer a comunicação com a população sul-mato-grossense através de veículos de mídia como “Boca do Povo” e a rádio Difusora FM 101.9, que contam com milhares de ouvintes e leitores em todo o estado de Mato Grosso do Sul.



“Acompanhar a redação e a equipe que está por trás de um dos mais importantes instrumentos de comunicação do nosso Estado foi muito auspicioso. Acredito que essas parcerias são essenciais para levar ao conhecimento do cidadão informações e acontecimentos do dia a dia, bem como a oportunidade de divulgação das nossas propostas, através de um diálogo franco e mais próximo com a sociedade”, afirmou.



PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS

A Sargento Betânia, que atua há mais de 15 anos na prevenção e combate às drogas, tem um extenso trabalho em defesa das mulheres e das famílias. Casada, cristã e de origem humilde, ela tem construído uma trajetória sólida na segurança pública e na promoção de políticas sociais voltadas para a proteção dos mais vulneráveis. Como pré-candidata a vereadora com uma plataforma conservadora, ela reforça seu compromisso com valores tradicionais e a valorização do núcleo familiar.



SAIBA MAIS

A Sargento Betânia segue sua agenda de compromissos e articulações, visando fortalecer sua campanha e estreitar laços com diversos setores da sociedade, sempre com o objetivo de construir um futuro mais seguro e justo para todos.

INSTAGRAM: @sargentobetania/