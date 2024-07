Sargento da PM infarta e morre em serviço em Paranaíba

O Sargento da Polícia Militar, Marcos Roberto de Aquino (49) morreu após sofreu um infarto em serviço em Paranaíba. Marcos era nascido em Votuporanga/SP e residia no município sul-mato-grossense em razão do trabalho. Ele era lotado no 13º Batalhão de Infantaria de Paranaíba.

O militar chegou a comunicar os colegas que não passava bem, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Paranaíba, mas não resistiu.

O 13º Batalhão de Polícia Militar do município publicou uma nota de pesar. No comunicado, a instituição lamentou o ocorrido e transmitiu solidariedade aos familiares e amigos do agente.