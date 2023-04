Sargento do Exército é preso após se envolver em acidente de trânsito na Vila Bandeirante

3º Sargento do Exército embriagado é preso após se envolver em acidente de trânsito na madrugadas desta quinta-feira (6) na Vila Bandeirante, em Campo Grande. A PM foi solicitada para atender uma ocorrência de trânsito no local encontrou o sargento dentro do carro acompanhado de outro homem, surdo-mudo, por este motivo não foi possível identifica-lo devido à falta de diálogo entre a guarnição e o rapaz.

Não foi informado como o acidente aconteceu, porém foi verificado que o motorista, estaria em visível estado de embriaguez apresentando olhos avermelhados, odor de álcool no hálito, falas desconexas e repetitivas e apresentava dispersão.

Ao saber dos procedimentos a serem feitos, o homem passou a ficar alterado e derespeitou a Comandante da guarnição. Inclusive chegou a retirar da mão da comandante o documento de identificação, momento em que foi verificado que ele possuía graduação de 3º sargento do Exército.

Por conta disso, outra equipe foi acionada, além do Batalhão de Trânsito, para que ajudasse na contenção do motorista. Com a chegada da equipe o homem passou a questionar se “Não tem como dar um jeitinho aqui? Nós somos todos da casa, me libera?”, depois passou a apontar dedo questionando quem seria o chefe, diante da situação ele foi colocado no compartimento de preso. Se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém foi realizado um termo de constatação e recusa de embriaguez.

Ele foi encaminhado para a DEPAC-CEPOL onde o caso foi registrado como desacato e conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada, enquanto o veículo foi levado para o pátio do Detran.