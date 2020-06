De um lado, o poder público com a elaboração de medidas estratégicas para combater o novo coronavírus. Do outro, a população que precisa usar máscara, redobrar os cuidados com higiene e respeitar distanciamento social para evitar contágio.

Essa união de esforços, seria o ponto de equilíbrio necessário para manter a doença sob controle, porém, o comportamento da sociedade é que tem norteado as estatísticas por um caminho não tão positivo.

CORPUS CHRISTI

Com a baixa adesão ao isolamento em dias normais, o feriado de Corpus Christi, tem deixado as autoridades de saúde preocupadas. “Não é o momento de visitar os parentes. O momento é de ficar em casa. Isso é muito sério! Não adianta a gente colocar o máximo de leitos de UTI que a gente possa, se a sociedade não entender que hoje o protagonismo é da população, nós teremos infelizmente o número de óbitos maior, e maior, e maior”, alertou a médica e secretária adjunta da saúde, Christine Maymone.