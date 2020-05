A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta terça-feira (26).

Uma paciente que estava isolamento hospitalar e foi testada positivo para COVID-19, em São Paulo, faleceu nesta segunda-feira (25) e foi notificada hoje (26) como moradora de Três Lagoas, portanto entrou como novo caso positivo (óbito) no Município. Trata-se de uma mulher de 78 anos que não tinha histórico de vínculo com outro paciente já positivo para a doença. Ela tinha Hipertensão Arterial e Doença Pulmonar Prévia.

Outro caso confirmado hoje foi de um homem de 21 anos, que não teve contato com outro caso positivo e está em isolamento domiciliar. Cumprindo o isolamento hospitalar estão 05 pessoas, sendo 01 suspeito em UTI pública, 02 confirmados em UTI pública e 02 confirmados em enfermaria particular.

Outros 04 casos finalizaram a quarentena, chegando assim a 94 recuperados. Portanto Três Lagoas chegou a 130 casos positivos, entre eles 94 recuperados e 05 óbitos, totalizando 31 casos ainda ativos da doença.

Foram notificados 854 casos, 710 descartados, 12 ainda em investigação e 02 excluídos.

SOBRE O ÓBITO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu na última segunda-feira (26) a confirmação dos exames que concluíram a causa de um óbito em São Paulo – SP de uma senhora de 78 anos, moradora de Três Lagoas.

Conforme as informações colhidas pelo setor de Vigilância Epidemiológica, a senhora esteve internada no Hospital Auxiliadora no mês de abril, quando foram realizados exames e foi descartada infecção por COVID-19, conforme informou a coordenadora do setor, Adriana Spazzapan.

A família transferiu a mulher para a capital paulista, onde permaneceu internada por 30 dias, vindo a falecer no último domingo (24). De acordo com as informações, ela apresentava problemas respiratórios graves e era hipertensa.

A SMS recebeu ontem a informação de que a três-lagoense foi infectada pelo Coronavírus. Apesar de não ser possível determinar a data do contágio, com este, Três Lagoas contabiliza cinco óbitos pelo vírus.