O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com o secretário de estado de Saúde, Flávio Britto na terça-feira (20), juntamente com o diretor-executivo da Maternidade Cândido Mariano, Rodrigo Lucchesi. Em pauta a ampliação dos serviços oferecidos por meio do Projeto Casa Rosa.

Segundo o parlamentar progressista, ainda no segundo semestre de 2022 será oferecido o exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) dentro do Projeto da Casa Rosa. “Nossa intenção é oferecer saúde pública de qualidade e com resultado. Já comprovamos que é possível, pois zeramos a fila de espera por consultas em mastologia em menos de 3 meses de atuação. Agora queremos ampliar os serviços para que as mulheres Campo-grandenses e Sul-mato-grossenses possam ter acesso a consulta e aos exames necessários para garantia de sua saúde”, pontuou.

Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV (chamados de tipos oncogênicos).

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo.

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

No Brasil, excluídos os tumores de tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para o ano de 2022, são esperados 16.710 casos novos, com um risco estimado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2021).

O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. O exame pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública e sua realização periódica permite reduzir a ocorrência e a mortalidade pela doença. É um exame simples e rápido, podendo, no máximo, causar um pequeno desconforto. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê.

“É importante a prevenção, pois a detecção precoce do câncer do colo uterino pode salvar a vida de uma mulher. Oferecendo o serviço integrado e resolutivo, ou seja, consulta e exames no mesmo lugar, é uma forma de garantir acesso a saúde pública de qualidade e com resultado”, finalizou Dr. Victor Rocha que é médico há 18 anos.