O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com a deputada federal de seu partido, Tereza Cristina na segunda-feira (25) para conversar sobre a ampliação de seu projeto Casa Rosa.

Implantado em novembro de 2021, o projeto Casa Rosa tem sido exemplo para a gestão do Sistema Único na Capital, pois em menos de quatro meses de atuação zerou a fila de espera para consultas em mastologia e tem oferecido prevenção e tratamento ao câncer de mama para mulheres de Campo Grande e mais 34 municípios da macrorregião. “Até a data de hoje, já fizemos mais de 2700 atendimentos (entre consultas e retorno), foram realizadas 474 mamografias, 755 ultrassonografias e 325 biópsias. Sendo que 41 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama e já foram encaminhadas para o tratamento”, revelou.

O parlamentar progressista disse que a intenção é ampliar o serviço oferecido à Saúde da Mulher com a realização de exames preventivos do colo do útero (Papanicolau). O exame é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença.

“É importante a prevenção, pois a detecção precoce do câncer do colo uterino pode salvar a vida de uma mulher. Oferecendo o serviço integrado e resolutivo, ou seja, consulta e exames no mesmo lugar, é uma forma de garantir acesso à saúde pública de qualidade e com resultado”, disse o vereador, Victor Rocha, médico há 18 anos.

O Dr. Victor Rocha comemorou o apoio que a deputada Tereza Cristina ofereceu ao projeto Casa Rosa, pois significa que mais vidas serão salvas. “Nossa missão é salvar vidas. E com o modelo implantado no Projeto Casa Rosa, com consulta integrada e resolutiva, ou seja, a paciente consulta e realiza o exame no mesmo dia. Assim, temos o resultado em tempo hábil podendo a paciente que for diagnosticada com câncer no colo do útero ser encaminhada o quanto antes para tratamento”, garantiu.

O vereador já havia se reunido com o secretário de estado de Saúde, Flavio Britto, que também sinalizou a possibilidade de parceria para a ampliação do serviço oferecido na prevenção e tratamento ao câncer do colo do útero.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, excluídos os tumores de tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Para o ano de 2022, são esperados 16.710 casos novos, com um risco estimado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.