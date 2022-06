Com caso suspeito de varíola dos macacos, um jovem de 26 anos está isolado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Com a suspeita, Mato Grosso do Sul está em alerta e monitora a situação.

Segundo a SES, houve uma notificação do Ministério da Saúde quanto aos casos suspeitos e não confirmados em países da América do Sul. “A SES ressalta que não há casos identificados no Brasil. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e a Gerência Técnica Estadual de Saúde Única de Mato Grosso do Sul emitiram comunicação de risco alertando os serviços de saúde dos 79 municípios sobre os casos de Monkeypox; varíola dos macacos registrados em outros países”, pontuou em nota.

Junto ao Ministério da Saúde a Vigilância em Saúde de MS segue acompanhando os casos notificados da varíola dos macacos. Corumbá que faz fronteira com a Bolívia está cautelosa com a suspeita. O secretário de Saúde Municipal, Rogério Leite, disse que a cidade acompanha o caso.