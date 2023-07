Saúde enfatiza a importância do Projeto ‘MS Vacina Mais’ aos servidores

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) reuniu seus colaboradores nesta segunda-feira (3) para reforçar a importância do Projeto ‘MS Vacina Mais’ que visa fortalecer as ações de vacinação dos municípios em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, destacou o papel dos trabalhadores da saúde como incentivadores, o que gera uma reação em cadeia para que a sociedade tenha um melhor e maior acesso à saúde.

“Somos nós, trabalhadores na área da saúde, que temos que favorecer o acesso para que a população possa ter a oportunidade de se prevenir quanto a essas doenças infecciosas que estavam absolutamente desaparecidas, mas que agora voltam a nos assombrar”.

Conforme a diretora-geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, no ano de 2022 a SES executou uma ação similar e os resultados foram positivos. “Nós já tivemos uma estratégia no ano passado e foi bem efetiva, pois esse repasse de recurso para os profissionais de saúde colabora com a ampliação do acesso da população às salas de vacina. Conseguimos ter uma ampla divulgação e, assim, alcançamos o resultado desejado”.

Para a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, o projeto de incentivo aos 79 municípios para que o Estado consiga retomar a cobertura vacinal, em especial a da Influenza, chegou em boa hora.

“O incentivo veio em ótima hora, os municípios têm dificuldade em pagar o vacinador em horários estendidos ou em dias alternativos, como sábado e domingo, e é um momento em que a população realmente precisa. Precisamos de pontos estratégicos, como supermercados, que oportunizem, que deem abertura e acesso para que a população consiga receber essas vacinas”.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, ressalta que o incentivo será para cada sala de vacina em que vão ter a oportunidade de implementar ações nos meses de agosto e setembro.

“Vinculamos duas vacinas que são importantes para a saúde pública, que são as vacinas de rotina de crianças menores de um ano e a vacina de Influenza. Então, é uma estratégia que os municípios terão que adotar essa vacinação seletiva, que necessita de mão de obra para análise de carteira vacinal. Os municípios terão que trabalhar essas duas linhas e entendemos que essa ação terá um êxito para o Estado”.

Projeto ‘MS Vacina Mais’

Instituído em caráter provisório, o Projeto ‘MS Vacina Mais’ estabelece os critérios e o fluxo para repasse de incentivo financeiro estadual de custeio para o fortalecimento das ações de vacinação dos municípios em Mato Grosso do Sul.

O Estado disponibilizará R$ 1,2 milhão que deverá ser empregado exclusivamente para pagamento de incentivo financeiro aos trabalhadores de saúde das secretarias municipais de saúde, designados para atuarem nas salas de imunização, a fim de custear plantões e horas extras, com o intuito de fortalecer e expandir as ações de imunização, possibilitando a realização de estratégias que contribuam para a melhoria das coberturas vacinais no Estado.

Assim, para os municípios terem acesso ao repasse precisarão realizar a construção e envio de um cronograma até a primeira quinzena de julho de 2023, com suas respectivas ações de intensificação de vacinação contra a Influenza, Covid-19 e de Multivacinação para os meses de agosto e setembro de 2023, que deverá conter minimamente as ações abaixo descritas:

Realização de vacinação aos finais de semana e feriados;

Estratégias de vacinação extramuros com realização de busca ativa;

Ações de imunização em horários de vacinação estendidos;

Intensificação da divulgação por meio de mídias.

O envio do cronograma das ações de intensificação de vacinação, referente as ações programadas deverão ser enviadas fisicamente para DGVS (Diretoria de Vigilância em Saúde) e digitalmente em formato PDF para o e-mail: imunizacaoestadualms@gmail.com, para validação por parte da equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que os repasses financeiros sejam efetivados.

Kamilla Ratier e Rodson Lima, SES

Fotos: Rodson Lima