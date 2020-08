Os municípios de Deodápolis, Angélica, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia e Batayporã receberam um ventilador pulmonar de transporte, cada um, para uso em situações de urgência e emergência no transporte de pacientes da Covid-19.

A entrega foi feita nesta quarta-feira (19) pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, durante passagem por Nova Andradina, onde foi vistoriar o andamento de obras de construção do Centro de Diagnóstico e do Banco de Leite no Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Os equipamentos são oriundos de doação do Ministério da Saúde ao Estado de Mato Grosso do Sul e foram cedidos para os municípios usarem durante o período da pandemia da Covid-19. Cada aparelho tem o custo de R$ 48.290,00, com as seguintes características: ventilador pulmonar para reanimação Basead Blender com suporte Trend.

“Em parceria com o Ministério da Saúde, temos procurado dotar os hospitais de todas as regiões do Estado, de condições para atendimento aos pacientes da Covid-19. Junto com os prefeitos e secretários municipais de Saúde, fazemos um esforço conjunto para que nenhum sul-mato-grossense fique sem o atendimento adequado”, salienta o secretário Geraldo Resende.

Os ventiladores foram entregues atendendo solicitação dos prefeitos e secretários municipais de Saúde. “Fizemos essa solicitação considerando que em nosso município não tínhamos esse equipamento. Com essa entrega, poderemos atender nossos pacientes de forma humanizada e digna”, salientou a secretária municipal de Saúde de Angélica, Francielli Fascincani.

O secretário municipal de Saúde de Deodápolis Jean Carlos Silva Gomes afirmou que o aparelho será destinado ao Hospital Municipal Cristo Rei, unidade de pequeno porte que dispõe de quatro leitos clínicos para Covid-19. “Fizemos diversos esforços para adquirir um ventilador novo, porém, sem êxito. Agora vamos suprir essa deficiência”.

“A chegada desse aparelho é fruto do esforço que tem sido empregado pelo Governo do Estado no trabalho de combate à Covid-19. Com esse ventilador portátil, conseguiremos melhorar ainda mais nossa estrutura para atender os pacientes infectados e suspeitos de Covid-19, bem como àqueles que vierem a necessitar da utilização do equipamento”, enfatizou a secretária Marcela Leite, de Batayporã.

Nova Andradina

Em Nova Andradina, o secretário Geraldo Resende verificou o andamento das obras de construção no Hospital Regional “Francisco Dantas Maniçoba”. Trata-se de um complexo hospitalar que está sendo edificado com investimentos do Município, Estado e União que ultrapassam R$ 6 milhões.

Com esses recursos, está sendo construída uma UTI Neonatal, um Banco de Leite, Unidade de Cuidados Intermediários (UCINCO) e Centro de Diagnóstico por Imagem, que permitirá à população acesso a exames de Raios-X, tomografia computadorizada e ultrassonografia.

“Essa estrutura vai beneficiar toda a microrregião de Nova Andradina, compreendida pelos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu”, explica Geraldo Resende.

Durante a vistoria, o secretário aproveitou para anunciar a destinação de R$ 400 mil, por meio de parceria com o Ministério da Saúde, para a compra de um aparelho de Raios-X fixo digital que será utilizado no Hospital Regional.

As obras em andamento no complexo encontram-se com os seguintes percentuais de execução: UCINCO – 72,3%; UTI Neonatal – 66,4%; Centro de Diagnóstico – 66,42%; Banco de Leite – 61,15%. A previsão de entrega dessas estruturas é para o final deste ano.

Taquarussu

Em Taquarussu, o secretário esteve no Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, onde verificou as instalações e o atendimento prestado à população. “Avalio como excelente o trabalho que é feito aqui. Só tenho a agradecer ao prefeito Roberto Nem e ao secretário Ivan Marcos Albarelo, bem como a todos os servidores do hospital pela parceria que permite prestarmos uma saúde de qualidade à população”.

Durante a passagem pelo Município, o secretário anunciou a liberação de R$ 22.180,00 para a administração municipal de Taquarussu adquirir equipamentos para o hospital Sagrado Coração de Jesus, como reanimadores pulmonares adulto (ambu), reanimadores pulmonares pediátricos, otoscópio, balança antropométrica e outros. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde.