Um grande mutirão com atendimentos médicos, odontológicos e exames será realizado durante o mês de julho para mais de 2,3 mil indígenas que fazem parte do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Xingu, no Mato Grosso. A ação, organizada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, reforça os cuidados do Governo Federal com a saúde indígena, que foram redobrados devido à Covid-19.

A abertura dos trabalhas foi acompanhada na segunda-feira (12) do titular da Sesai, Robson Santos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga direto do Polo Base Leonardo. Foi montada no local uma estrutura com 22 consultórios provisórios para atender a população indígena. A ação conta com a parceria da Associação Doutores da Amazônia, organização sem fins lucrativos que deslocou mais de 30 profissionais para ampliar os atendimentos no local. Eles atuarão em conjunto com os mais de 200 profissionais de saúde que já atuam no DSEI.

A expectativa é de que mais de 6 mil atendimentos sejam realizados. Serão contempladas 24 aldeias de 16 etnias em área de abrangência dos municípios de Canarana, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Marcelândia, Nova Ubiratã, Paranatinga, Querência, São Felix do Araguaia e São José do Xingu. A escolha da área foi pactuada com as lideranças locais.