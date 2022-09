Aprovado o projeto de lei que dispõe da implantação de aplicativo de conversação virtual e suporte, com interação em tempo real, para agendamento, acompanhamento e cancelamento de consultas, procedimentos e exames médicos na rede pública de saúde.

O aplicativo disponibilizado, além de gratuito, será compatível com os sistemas operacionais utilizados nos dispositivos móveis, sem dispensar ou dificultar a possibilidade de interagir com um servidor público da área da saúde.

Para utilização deste serviço, o usuário deverá ser cadastrado no Sistema Único de Saúde – SUS, bem como conceder todas as informações pessoais exigidas para agendamento, acompanhamento e cancelamento de consultas, procedimentos e exames médicos na rede pública de saúde do município.

Tal medida trará benefício aos usuários, bem como aos servidores públicos da rede de saúde do município, em razão da redução de filas de espera, do fluxo de pessoas nas unidades básicas de saúde e, principalmente, com a menor exposição de todos os envolvidos aos riscos da transmissibilidade de doenças infectocontagiosas.

A proposta é do vereador Edu Miranda, Coronel Alírio Villasanti, vereadora Camila Jara, vereadores William Maksoud, Carlos Augusto Borges, o Carlão, Prof. André Luis, Dr. Victor Rocha, Tabosa, Prof. Riverton e Betinho.