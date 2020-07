A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu, na manhã de hoje (31) uma doação de cinco mil máscaras descartáveis que deverão ser destinadas a indígenas, idosos e população carcerária de MS. A entrega foi feita pela empresa de produtos médico-hospitalares Nova Saúde. “O objetivo é auxiliar comunidades sul-mato-grossenses durante a pandemia de coronavírus, por entendermos que a iniciativa privada desempenha um papel importante neste momento e doações de EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) reforçam a ligação da empresa com as comunidades local”, explica a diretora geral da empresa, Renata Molina Melke Resende.

Para o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, a doação vem se somar a gestos de solidariedade de outras empresas de Mato Grosso do Sul, que têm doado equipamentos como respiradores mecânicos, testes rápidos, máscaras, aventais, álcool 70º, entre outros insumos. “Só temos a agradecer à empresa Nova Saúde por integrar essa corrente de união na luta contra a pandemia da Covid-19. Essas máscaras, com certeza, vão ajudar a salvar vidas de idosos, indígenas e população carcerária em diversas regiões do Estado”, destaca Geraldo Resende.

Renata Melke explica que além dessa ação, a empresa tem um projeto de Responsabilidade Social, que beneficia comunidades carentes desde 2015, auxiliando instituições com produtos comercializados pela Nova Saúde. “Outras ações de cunho social deverão ser executadas pela empresa até o final da pandemia”, conclui a diretora.