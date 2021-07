Em Nova Alvorada do Sul, micro e pequenas empresas serão atendidas pela ação Empresa Segura, realizada pelo Sebrae/MS em parceria com o Sistema Fiems, por meio do Sesi. A iniciativa, promovida a partir do programa Cidade Empreendedora, aderido pela primeira vez neste ano pela Prefeitura Municipal, oferece consultoria gratuita aos pequenos negócios para a implantação de protocolo de biossegurança, além da vacinação contra H1N1 para os colaboradores registrados pelas empresas.

A ação contempla os 22 municípios do Estado que aderiram ao Cidade Empreendedora. De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o objetivo é dar apoio aos pequenos empreendedores para que eles possam permanecer de portas abertas com segurança. “Estamos passando por um momento delicado e o Sebrae está trabalhando junto com o Sesi para ajudar o empresário. Queremos dar condições para que ele possa adequar o empreendimento às medidas de biossegurança necessárias e garantir o sustento da sua família”, ressaltou Claudio.

Segundo a ergonomista de gestão em Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, Priscilla Bueno, a iniciativa vai ter um impacto positivo no bem-estar da população, além de dar segurança ao empresário. “São ações que vão além da necessidade de atender os requisitos da legislação, vamos melhorar a qualidade de vida e produtividade das pessoas, manter as empresas abertas no período da pandemia e fornecer evidências de ações de combate à pandemia para a segurança jurídica das empresas”, pontuou Priscilla.

Cronograma em Nova Alvorada do Sul

Podem participar da ação Empresa Segura apenas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). As vagas são limitadas e os empresários de Nova Alvorada do Sul interessados em participar devem fazer o cadastro até quinta-feira (15), por meio deste link: bit.ly/empresasegurams.

Ao aderir a ação, o empreendedor receberá uma consultoria para a implantação dos protocolos de biossegurança que inclui, além do planejamento para a adequação do espaço físico, um acompanhamento mensal até dezembro deste ano.

Em Nova Alvorada do Sul, o início desse trabalho vai ser agendado individualmente com cada empresário inscrito na ação, a partir do dia 20 deste mês. Junto com as orientações do consultor, será disponibilizado ao empreendedor o acesso à plataforma Viva+, voltada para a gestão de Saúde e Segurança do trabalho. Além disso, nas micro e pequenas empresas cadastradas como participantes da ação, também será realizada a aplicação de vacinas contra H1N1 para os colaboradores registrados.

Além de Nova Alvorada do Sul, a ação Empresa Segura também é realizada nos seguintes municípios: Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.