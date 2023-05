Sebrae Minas leva produtos e cases de sucesso do Noroeste e do Alto Paranaíba para evento internacional em Gramado (RS)

O café da Região do Cerrado Mineiro, a castanha de baru e o artesanato do Grande Sertão Veredas serão apresentados pelo Sebrae Minas como cases de sucesso no 6º Connection Experience, feira que reúne produtos tradicionais com identidades únicas. O evento, que será realizado entre os dias 17 e 21 de maio, em Gramado (RS), contará com a participação de palestrantes e convidados internacionais da Espanha, Itália, Colômbia e Peru.

Como forma de divulgar e expor produtos diferenciados e contar a trajetória das cadeias produtivas que se destacam nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, o Sebrae do estado estará presente no evento com um estande na Alameda Terroirs e, também, no painel “Produto e Território – estratégia competitiva para alcançar os mais exigentes mercados mundiais”.

Participarão deste debate o gerente regional do Sebrae Minas Marcos Geraldo Alves; o produtor rural de Monte Carmelo, cafeicultor e presidente do Consórcio Cerrado das Águas, Marcelo Urtado e o cônsul comercial da Colômbia, Nicolás Casasfranco.

O gerente Marcos Geraldo Alves ressalta que o evento valoriza produtos com história e origem. ” Teremos oportunidade de apresentar ao mercado consumidor produtos únicos e exclusivos do Cerrado Mineiro, fruto da valorização e fortalecimento do nosso território, criando assim possibilidades em novos e estratégicos mercados”, destaca.

Produtos do território

Os três produtos mineiros que serão divulgados na feira apresentam trabalhos consolidados em suas cadeias produtivas e têm amplo apoio do Sebrae Minas. O café Região do Cerrado Mineiro, por exemplo, foi a primeira Denominação de Origem (DO) para café no Brasil. Atualmente, ele é produzido em 55 municípios das regiões do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste, sendo responsável por 12,7% da produção nacional.

Já a castanha de baru, fruto nativo do Cerrado com altíssimas propriedades nutricionais, conquistou, recentemente, a certificação IBD (Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural) de produto orgânico. Produzido por agricultores familiares extrativistas da região do Grande Sertão Veredas, o baru é beneficiado e comercializado pela Cooperativa Regional Copabase, com sede na cidade de Arinos.

Também do Grande Sertão Veredas, será apresentado o case do artesanato local, com peças de tecelagem, bordados de algodão e produtos feitos com a fibra de buriti, elaborados, em sua maioria, por mulheres artesãs ligadas à rede de produção solidária Central Veredas. A entidade, que engloba nove associações integradas por 120 artesãos, está buscando, em parceria com o Sebrae Minas, o registro de Indicação Geográfica junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).