Como parte das ações da campanha Outubro Rosa, voltado para conscientização e prevenção do câncer de mama e colo de útero, a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (SECIC), através da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, promoveu nesta terça-feira (25), a palestra “Prevenção ao câncer do colo do útero e de mama”, com o Dr. Victor Rocha e equipe do Hospital de Amor de Campo Grande. O encontro foi realizado no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS) e foi destinado as servidoras da SECIC.

“O Outubro Rosa é celebrado anualmente e mundialmente, e visa a importância do diagnóstico precoce pois quanto mais cedo é feito esse diagnóstico mais chance de tratamento e cura teremos. Para nós mulheres isso é muito importante”, destacou a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Rosana Leal.

O câncer de mama, exceto os tumores de pele não melanoma, é a neoplasia mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil. No Mato Grosso do Sul, para o ano de 2022, foram estimados 61,05 casos a cada 100 mil mulheres, o que representa 850 novos casos. Já no âmbito nacional, há uma taxa estimada de 66,280 mil casos, com incidência de 43,74 casos a cada 100 mil mulheres. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A enfermeira Magda Barbosa das Neves na ocasião apresentou o trabalho realizado pelo Hospital do Amor de Campo Grande, junto as mulheres sul-mato-grossenses, e destacou que além do diagnóstico precoce, é importante prevenir.

Encerrando o evento o a Cia Teatral Curumins apresentou a peça: Margarida, Cravo e Rosa, que conta a história de duas amigas que se encontram e conversam sobre o cotidiano, abordando temas de estética, saúde, beleza, qualidade de vida e prevenção, sendo este último sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e saúde da mulher. O espetáculo já percorreu cerca de 65 municípios de Mato Grosso do Sul. Com texto e direção de Conceição Leite. No elenco, Conceição Leite Marta Cel e Pepa Quadrini.

Participaram também do evento a Secretária-adjunta de Cidadania e Cultura, Kátia Motti, João Cláudio dos Santos, Procurador de Estado da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, além de servidoras e servidoras da SECIC e da SES.