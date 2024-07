Secretaria da Cidadania lança Semana Estadual da Juventude com foco na saúde mental 

A Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, lança nesta sexta-feira (12) a Semana Estadual da Juventude. Com o tema: “Saúde Mental do Jovem Sul-mato-grossense, três polos da Capital terão atividades simultaneamente.

O lançamento também apresentará aos estudantes a Cartilha Juventude e Saúde Mental e a consulta pública para saber como está a saúde mental dos jovens sul-mato-grossenses.

Subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, pasta ligada à Cidadania, Jessé Cruz, explica que diante do contexto da saúde mental do jovem, este será o eixo central da Semana da Juventude.

Subsecretário Jessé durante oficina realizada com jovens para o fortalecimento das políticas públicas de juventude.

“Ouvir os jovens nessa temática faz total sentido, porque é por meio dessa escuta e diálogo que a gente consegue ser mais assertivo dentro de todas as ações que nós vamos propor. As oficinas realizadas no lançamento e a consulta pública são formas de ouvir os jovens, e deles também se sentirem pertencentes a esse movimento, que não é algo da Subsecretaria, da Cidadania ou dos parceiros, mas sim construído coletivamente”, explica o subsecretário.

Programação

O lançamento acontecerá simultaneamente nos seguintes locais, em Campo Grande:

Instituto Mirim de Campo Grande

Avenida Fábio Zahran, 520 – Vila Sargento Amaral

Horário: a partir das 7h30

Apresentação Musical do Instituto Mirim

Lançamento do Vídeo Oficial da Campanha

Composição da mesa de autoridades e falas

Palestra Magna: “Juventude, vida e propósito” – Subsecretário de Políticas Públicas, Jessé Cruz;

EM. Prof. Carlos Henrique Schrader

Rua Tito Madi, 17 Jardim Flamboyant

Horário: a partir das 13h

Apresentação Musical da Orquestra Indígena

Abertura

Composição da mesa de autoridades e falas

Lançamento da consulta pública e cartilha (Jessé Cruz)

Oficinas

Oficina 1: Autodiagnóstico e mídias sociais

Instituição: Conselho Regional de Psicologia CRP 14

Oficina 2: Comunicação e Saúde Mental

Instituição: Fiocruz/MS

Oficina 3: Saúde Mental e Bullying

Instituição: Grupo Amor Vida – GAV

Oficina 4: Oficina de Fotografia na Natureza: ver, rever e transver

Instituição: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

Instituto IDE

Rua Pilares, 225 – Bairro Caiobá 1

Horário: a partir das 14h

Apresentações de Ballet e Música

Lançamento do Vídeo Oficial da Campanha

Composição da mesa de autoridades e falas

Palestra Magna

Oficinas

Oficina 1: Arterapia

Instituição: SES – Saúde do Adolescente

Oficina 2: “Música-Terapia”

Instituição: Associação Amando Vidas

Semana Estadual da Juventude

A Semana Estadual da Juventude tem o objetivo de desenvolver e implementar estratégias abrangentes de promoção, prevenção e atendimento em saúde mental para a população com idades entre 15 e 29 anos.

Este projeto terá como foco central a saúde mental, culminando na Semana da Juventude (Lei nº 3.748, de 25 de setembro de 2009), e se enquadra nos pilares de atuação de “Promoção do Bem-estar e Saúde Mental”, contribuindo diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 (Saúde e Bem-estar) e 4 (Educação de Qualidade).

Entre os parceiros envolvidos nesta iniciativa estão a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Mato Grosso do Sul), o Conselho Estadual de Juventude, o Grupo Amor Vida, o Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) – Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), a Associação Amando Vidas, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Indígenas, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Igualdade Racial, Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Conselho Regional de Psicologia (CRP 14), Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CEAD), Semed e entre outros.