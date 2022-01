A Secretaria de Estado de Saúde vai retomar os drive-thru de testes para Covid-19 em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas a partir deste sábado (15.1). Os agendamentos poderão ser realizados de forma online a partir desta sexta-feira (14.1) através do site da SES/MS. Serão realizados somente testes antígeno para Covid.

Em parceria entre a SES/MS e Cassems, em Campo Grande, será montado o Drive-Thru no estacionamento da sede da Cassems, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065. Serão ofertados 600 testes por dia.

Em Dourados, o Dribe-Thru será reativado no quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Presidente Vargas, 1167. Serão ofertados 100 testes diariamente.

Em Três Lagoas, o Drive-Thru volta a funcionar no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Fillinto Muller, 3.300, no Jardim Morumbi. Serão ofertados 50 testes diários.

O agendamento dos testes será feito exclusivamente de forma online através do endereço eletrônico https://www.saude.ms.gov.br/teste-rapido-antigeno-para-covid-19/ . O agendamento é de caráter auto declaratório. Os exames poderão ser feitos por pessoas acima de 12 anos sintomáticas, assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados de Covid ou com casos suspeitos. Também poderão agendar testes as pessoas que estão com viagem marcadas para o exterior.

Nos drive-thru serão realizados somente testes rápidos de antígeno para Covid. Poderão fazer exames nos Drive-thru somente veículos automotores de quatro rodas. Não serão aceitas pessoas a pé, de motocicleta ou bicicleta.

Os exames ficarão prontos no mesmo dia. O resultado poderá ser acessado através de e-mail, mensagem SMS ou diretamente no site da SES/MS.