Secretaria de Saúde e HRMS promovem palestra para aprimorar gestão hospitalar

Com o objetivo de aprimorar os instrumentos de gestão, bem como o atendimento ao paciente, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), realizou nesta sexta-feira (21) a palestra sobre metodologia DRG (Diagnosis-Related Group).

O método que consiste em uma importante ferramenta de gestão, fornecendo informação consistente para a tomada de decisão é utilizado em diversas instituições, possibilitando que o serviço de saúde consiga fazer melhorias em modelos assistenciais, revertendo desperdício em economia.

A palestra foi ministrada pelo diretor-executivo e de Novos Negócios no Grupo IAG Saúde e na plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil, Breno Duarte.

“DRG tão somente é um medidor da complexidade do paciente que foi iniciado principalmente para a coleta de dados em hospitais. A partir do momento em que você faz a coleta de dados em hospitais, você consegue fazer intervenções na saúde, na atenção primária, na secundária, entre outros equipamentos da rede de atenção em saúde”, afirmou o palestrante.

A diretora de Ensino e Pesquisa do HRMS, Roberta Alves Higa, considera a palestra um ponto de partida importante para aprimorar os instrumentos de gestão hospitalar.

“A SES está estudando ferramentas para avaliar melhor as informações de saúde e gerenciar melhor os leitos hospitalares, evitando desperdício. Isso é muito positivo”, afirmou.

“Meu papel aqui é dar apoio, suporte e buscar recursos à medida em que a gestão for aprimorada. Vamos racionalizar nossa atuação, melhorar a assistência para que todos fiquem satisfeitos em trabalhar em uma gestão eficiente”, completou o secretário estadual Saúde, Maurício Simões.

O evento aconteceu no auditório Jacarandá, do HRMS, e contou com a participação de gestores do hospital, da secretaria e do Hemosul.

Joilson Francelino, Comunicação HRMS

Fotos: Divulgação/HRMS